EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas (21,12-19):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.»

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 21, 12-19:

🌾 No te preocupes. ¡¡¡Ocúpate!!!

1) Persecución:

Es esa persecución externa de aquellos que no conocen lo que es el amor de Dios, los que no conocen lo que es vivir con Dios en el corazón. A ellos les molestamos, pero hay que amar al mundo apasionadamente. Es nuestra tarea amar a nuestros enemigos. Qué lindo estudiar y leer de la Iglesia primitiva: «Están en el mundo pero no son del mundo».

2) Testimonio:

Es en los momentos duros donde surgieron grandes santos. Es en el punto difícil donde debemos testimoniar. Porque nosotros no seguimos una teoría o una idea. Seguimos a una persona que nos tocó en algún momento la vida y esa Vida nos cambió. Seguir a Cristo no es completar una planilla, seguir a Cristo no es marcar presentismo en la Iglesia dos veces a la semana. Seguir a Cristo es estar con una persona viva que me ama.

3) La defensa:

El Espíritu Santo nos da la capacidad para obrar y hablar según las circunstancias. Pero también implica de nosotros disponernos al Espíritu; esto es a través de la oración, es buscar ese momento de interioridad. Es abrir tu corazón para que el Espíritu obre en vos y desde vos en todos nosotros. Que quien te conozca a vos, descubra a Jesús.