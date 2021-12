EVANGELIO DEL DÍA🌾

Evangelio del Miércoles 1 de Diciembre de 2021

Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,29-37):

En aquel tiempo, Jesús, se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él.

Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los ponían a sus pies, y él los curaba.

La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel.

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:

«Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino».

Los discípulos le dijeron:

«¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?».

Jesús les dijo:

«¿Cuántos panes tenéis?».

Ellos contestaron:

«Siete y algunos peces».

Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente.

Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete canastos llenos.

MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 15, 29-37: Jesús se sentó.

1) Le llevaron: Jesús recibe a personas necesitadas, privadas de cosas. Hoy qué bueno que puedas llevar a Jesús de aquello que te sentís limitado y privado. Hoy Jesús se sienta para escucharte y sanarte, pero ¿vos te sentás con Él? O estás sin tiempo como para sentarte y hablar con Jesús y decirle todas tus carencias…

2) Pena: Jesús muestra actitudes humanas y de cercanía. Es la actitud que vos y yo tenemos que tener ante y junto a nuestros hermanos. No podemos ser cada vez más insensibles en la vida. Parece que cada día que pasa es como que te vas almidonando y convirtiéndote en piedra. Cada vez te sale más eso de prepear al que está al lado tuyo, incluso parece que a tus familiares los tratas como a empleados. Volvé a humanizarte y a preocuparte por aquel que tenés al lado.

3) Sobraron: Cuando uno da de corazón siempre sobran cosas. En la vida hay que dar sin medida, en este sentido siempre vas a ver milagros cuando hay generosidad…. Hoy demos gracias a Dios por tanta gente que es solidaria y generosa. Cuántas cosas pudo y puede hacer la Iglesia por tu generosidad. Hoy hacé un milagro a alguien, sé generoso.