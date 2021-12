EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas (7,19-23):

En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos los envió al Señor diciendo:

«¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?».

Los hombres se presentaron ante él y le dijeron:

«Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: “¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?”».

En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista.

Y respondiendo, les dijo:

«Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y ¡bienaventurado el que no se escandalice de mí!».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 7, 19-23:

🌾Dios nos muestra su Presencia en nuestra vida.

1) Los milagros:

La otra vez veía la vida de Tony Meléndez, un ganador, cantante y guitarrista, que tenía una particularidad: no tenía brazos. Tocaba la guitarra con los dedos de sus pies. Lo que me tocó fue una frase que él dijo dentro del reportaje: “cuando viene alguien a decirme que no cree en los milagros, yo lo miro y al verle los brazos le digo: ¡ese es un milagro!”

2) El valor:

Creo que es claro, valoramos las cosas cuando no las tenemos, pero recordá que vos para muchos ya eres un milagro. Vos con tu vida sos un milagro.

3) Dios está en lo ordinario:

Dios no está en las cosas extraordinarias, sino que aparece en lo ordinario para hacer de tu vida algo extraordinario. Búscalo a Dios en lo cotidiano de tu día, en lo simple, en lo sencillo. Encontrate con Jesús, búscalo y enamórate.