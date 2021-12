🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (7,24-30):

Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan:

«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales.

Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito:

“Yo envío me mensajero delante de ti,

el cual preparará tu camino ante ti”.

Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él».

Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de dios para con ellos.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 7, 24-30:

🌾¿Qué salieron a ver?

1) Comenzó a hablar:

Cuan importante es conocer a las personas. Jesús conocía a Juan y habla desde sus actos y desde como llevaba su misión, no desde un parentesco. Es importante que veas el obrar de tu hermano y veas la obra que Dios hace también en tu hermano. Hoy quiero animarte a que realices la animación fraterna, anima a ese hermano que la viene remando al día a día, porque para corregir y criticar estamos todos pero para animar y remarcar lo bueno que el otro hace, son pocos. Hoy trata de pensar en esa persona que le dirías «Te felicito…».

2) Un profeta:

Es saber escuchar en este tiempo de Adviento para tratar de cambiar, de dar una vuelta de rosca en nuestras vidas y dejar de seguir en las mismas. Dios pone profetas en tu vida que capaz que no te digan nada pero estando ellos presente en tus vidas dicen mucho, como el solo hecho de un hijo, dice mucho en su madre y en su padre.

3) Pequeño:

No te olvides que la humildad es la virtud que reina en la Navidad y como no vivirla en esta preparación a ello. Actos de humildad son actos de grandeza, es tan difícil y simple como el «hacer y desaparecer». ¡Animo! Que hasta el cielo no paramos.