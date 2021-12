EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 1,26-38:

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazarat, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.

Él ángel, entrando en su presencia, dijo:

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».

Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:

«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel:

«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»

El ángel le contestó:

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible”».

María contestó:

«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».

Y el ángel se retiró.

Palabra de Dios

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 1, 26-38:

🌾El mensaje de alegría.

1) No temas:

El Ángel le trae un mensaje de paz para su vida a María. Ella se abandona y confía. Es esto mismo lo que está pasando por tu vida, hoy Dios quiere darte paz a pesar de todo esto que vivís a tu alrededor. El mensaje de Navidad es un tinte a vivir la paz en medio de todo este acelere que vos tenés.

2) Nada imposible para Dios:

En esto tiene que girar tu cabeza y tu corazón hoy, en saber que para Dios no hay nada imposible, por lo cual, vos podés lograr muchas cosas en tu vida… Recordá que todos los días hay un milagro en tu vida, del cual, si sos consciente, sos testigo. La clave es aprender a mirar la vida con más atención y no desde tu preocupación.

3) La servidora:

Es la actitud del creyente. Quien cree y tiene una vida sobrenatural puede lograr ponerse al servicio de los demás sin importarle nada, porque sabe que lo que hace lo hace por amor a Dios.