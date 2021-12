🌾EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas 1,46-56:

En aquel tiempo, María dijo:

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,

“se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;

porque ha mirado la humildad de su esclava”.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,

porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:

“su nombre es santo,

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”.

Él hace proezas con su brazo:

dispersa a los soberbios de corazón,

“derriba del trono a los poderosos

y enaltece a los humildes,

a los hambrientos los colma de bienes

y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,

acordándose de la misericordia”

—como lo había prometido a “nuestros padres”—

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas, 1,46-56:

🌾 Cantar las cuarenta.

1) María dijo:

María es una mujer de fe, a ella seguro que le sorprendió todo lo que empezó a vivir en su vida. Todo eso que, capaz que en su momento la asustó, hoy lo agradece. Algo que capaz que te pasa o pasó, como a mí. Cuántos miedos y luchas internas en uno cuando Dios te pone algo en tu vida, que no tenías pensado, y hoy debes agradecerle porque te permitió un giro en vos. Hoy pienso y recuerdo ese susto en mi vida cuando me estaba por tirar a este camino de la vocación. ¿Dudas? ¡Uff! hacían fila en mi cabeza. Hoy debo agradecerle a Dios por tantas cosas vividas. ¿Y vos?

2) Los humildes:

Hoy se te invita a vivir la humildad. No te agrandes, no dejes que el bichito de la soberbia te pique. En esta Navidad volvé a vos. No dejes que la fiebre del consumo te tome. No dejes que todo lo logrado en este año te haga sentir que sos superior o más persona que otros. Hoy capaz que como propuesta podés mirar un ratito el pesebre e imaginarte que estas allí, representando a alguno de los personajes.

3) Su misericordia:

Hoy Dios te invita a volver a Él con todas, de una sola vez. Es por eso que, así como salimos a hacer compras y preparar todo para el 24 a la noche, salí a recibir la misericordia y acércate a un confesionario. La misericordia se sigue extendiendo de generación en generación.