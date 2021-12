EVANGELIO DEL DÍA 💫

Lucas 1,57-66:

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella.

A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre intervino diciendo:

«¡No! Se va a llamar Juan».

Y le dijeron:

«Ninguno de tus parientes se llama así».

Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados.

Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo:

«Pues ¿qué será este niño?»

Porque la mano del Señor estaba con él.

Palabra del Señor

: 💫 MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lucas 1, 57-66:

💫La alegría que se cumple.

1) En el tiempo:

Qué lindo y qué duro saber que todo tiene su tiempo. Hay veces que uno quiere que el tiempo no pase, pero hay otras veces que uno quiere que pase rápido este momento porque no se aguanta. En fin, hay veces que queremos volver al pasado porque creemos que es mejor que lo que estamos viviendo en el presente, y hay veces que queremos ir al futuro porque la ansiedad nos come junto a la ilusión. Hoy estás invitado a vivir el presente de la mejor manera. Todo tiene su tiempo. Aprende a sacarle jugo al presente y recordá que solo de vos depende tu vida. Nadie depende de vos y vos no dependés de nadie. El tiempo es el evaluador de tu vida y la de los que te rodean. El tiempo dirá quién es quién y juzgará no lo que sos, pero sí lo que hiciste y lo que te hicieron.

2) Los que acompañan:

El que se ríe con vos es tu amigo, quien se ríe de vos no es tu amigo. En esta Navidad que ya viene, cuán importante es compartir las alegrías de este año con aquellas personas que te hacen tanto bien. Qué lindo es saber que podés contar con gente buena y que te hace tanto bien. Me pongo a pensar en aquellas personas que tienen que ir por obligación a una cena o almuerzo con gente que le hace daño o no le cae bien, o que simplemente la pasa mal, ¿por qué lo haces? ¿Por quedar bien? ¿Por cumplir? No dejes que maten tu autenticidad y busca a esas personas que recargan las baterías de tu vida, aquellos que aportan a tu vida y a tu estilo de vida. Que lo que queda de este año puedas pasarlo con aquellos que se ríen CON VOS.

3) Admirados:

Ya estamos cerquita del nacimiento de Jesús, pensá hoy y mañana cuántas cosas lindas tenés para agradecerle a Dios, tu familia, tu gente, tus logros de este año. Seguí adelante, ponele actitud a la vida y recordá que quien no lucha por lo que quiere pierde… a no arrugar, a seguir, porque la vida es hermosa y simple. Somos nosotros los que la complicamos. ¡A seguir!