💫EVANGELIO DEL DIA 💫

Lucas 2,1-14

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo.Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria.Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen.José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David,para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre;y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche.De pronto, se les apareció el Angel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor,pero el Angel les dijo: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo:Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor.Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.

Y junto con el Angel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!”.

Palabra de Dios

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lucas 2, 1-14:

💫El Pesebre.

1) José:

En todo momento José asumió la situación y se hizo cargo de lo que le tocaba. No se victimizó, más bien «agarró el toro por las astas» le puso fe y fuerza. Qué gran enseñanza nos deja José. Muchas veces vos y yo andamos medio llorones o cayendo en el victimizarnos diciendo “¿por qué a mí?”. Hasta nos enojamos con Dios. Ayer cuando me confesé, el sacerdote que me confesó me dijo algo que me dejó pensando todo el día… «tenés que perdonar a Dios» y continuó «porque nos enojamos con Dios por cosas que nos pasan y le echamos la culpa a Él». Capaz que hoy, que nos preparamos para su nacimiento, sea tu tarea el perdonarlo.

2) María:

Ante la negativa de tantos, ella lo envuelve y lo pone en el pesebre. María cuida de Jesús. Pero recordá que ya desde hace más de 2000 años que lo vienen rechazando. María está atenta, porque sabe que otros vendrán a verlo. Capaz que María está atenta a vos. Ya hace tiempo capaz que lo venís rechazando y quizás hoy lo vengas a encontrar. Ella está atenta.

3) Gloria:

Los ángeles y los pastores alaban. Lo sencillo se mezcla con lo sobrenatural. Pues esto es lo que debemos vivir en esta fiesta, la sencillez y la presencia sobrenatural. Aprovecha en bendecir hoy la mesa y hacer un brindis por la paz. Juntos bendigamos la mesa diciendo: “Niñito Jesús, que naciste en Belén, bendice esta mesa y a nosotros también”.

En nombre mío y de toda la familia de Misioneros Digitales te deseamos una Feliz Navidad y recordá que «Navidad es Jesús».