EVANGELIO DEL DIA 💫

Mateo 2,13-18:

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.»

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.» Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes; es Raquel que llora por sus hijos, y rehúsa el consuelo, porque ya no viven.»

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mateo 2, 13-18

💫Dios no abandona. ¡Acompaña!

1) En sueños a José:

Cómo me gusta meditar a san José dormido. Pero también ver que se duerme en presencia de Dios para despertarse en presencia de Dios. Capaz que me escuchas y tenés esa costumbre de rezar a la noche y agradecerle a Dios cuando abrís los ojos en el nuevo día. Hoy te invito un poquito más, que lo escuches a Dios, tomate tu tiempo, hacé silencio, trata de escucharlo, aprovecha en esos momentos en que bajas de revoluciones para volver a Él y dialogar con Él. Dale ese espacio a Dios para que tu vida no sea un monólogo.

2) Se fue:

Una regla clave de los exorcistas es no dialogar con el diablo. Es mandar o huir. Te digo esto porque posiblemente en tu vida haya un Herodes que puede ser una amenaza a tu vida espiritual y a toda tu vida. Puede estar el Herodes de la doble vida, que mata la inocencia de tus cercanos. El Herodes del poder que te enceguece y puede llevar a distanciarte de las personas que más amas. En fin… escapa, salí de eso que puede embarrarte para siempre.

3) Consolar:

Hoy tenemos mucha gente inocente que se la mata, personas que confían en nosotros y las hemos defraudado. Hemos golpeado la vida de otros con nuestros comentarios ofensivos y soberbios. Hoy reconozcamos que fuimos en algún momento de nuestra vida Herodes y la primera inocencia matada fue la nuestra. Pero ánimo, Dios hace nuevas todas las cosas y su amor por vos es gigante. ¡Vamos! Que hasta el cielo no paramos.