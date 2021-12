EVANGELIO DEL DIA 💫

Lucas 2,36-40:

En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lucas 2, 36-40:

💫Una mujer devota.

1) Una profetiza:

Cuántas mujeres profetizas tenemos hoy en día que nos siguen anunciando y denunciando desde la mano de Dios. Me pongo a pensar en madre Teresa de Calcuta o en santa Bakhita otros. Pero, sin embargo, hay profetizas que tengo a mi lado en el día a día que me llevan a ver la mano de Dios en mi vida. ¿Te animas a pensar en tres mujeres que te lleven a Dios?

2) Gracias a Dios:

Ya estamos a punto de terminar este año duro y difícil. Pero también dale gracias a Dios. Dale gracias porque no te suelta de su mano y te muestra su amor de una u otra manera. No dejes de luchar por lo que amas de corazón y querés, pero tampoco dejes de dar gracias a Dios porque Él no se deja ganar en generosidad.

3) Gracia de Dios:

Después de cada batalla interior, luego de cada lucha, el Señor te premia con una gracia, con un regalo. Recuerda aquello de san Agustín «mándame lo que me pides y haré lo que me mandas». Él no te deja solo y da un regalo a tu alma que es una gracia. Él te da las herramientas para superar cada situación.