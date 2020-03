*EVANGELIO DEL DÍA*

indefensos,y no desprecie sus peticiones.

R/.

V/.

Quede esto escrito para la generación futura,y el pueblo que será creado alabará al Señor.Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario,desde el cielo se ha fijado en la tierra,para escuchar los gemidos de los cautivosy librar a los condenados a muerte. R/.Evangelio de hoyLectura del santo evangelio según san Juan (8,21-30):



EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:«Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros».Y los judíos comentaban:«¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: “Donde yo voy no podéis venir vosotros”?».Y él les dijo:«Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados: pues, si no creéis que Yo soy, moriréis en vuestros pecados».Ellos le decían:«¿Quién eres tú?».Jesús les contestó:«Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros; pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él».Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre.Y entonces dijo Jesús:«Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que “Yo soy”, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo hago siempre lo que le agrada».Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él.



Palabra del Señor[

Jn 8, 21-30: Yo soy.

1) El rechazo: a Jesús lo rechazan por su actuar y pensar. ¿Hoy vos actuás según la voluntad de Dios o te disfrazas para caer bien a todo el mundo a cuesta de perder tu vocación, tu autenticidad y hasta incluso lo que más amas?. Hoy tenés que mirar a aquellos que caminan con vos en esta vida y recordá que tenés mucho en esta vida por hacer y depende de vos luchar por lo que amas y por lo que Dios te da de misión en este mundo.



2) Visión trascendental: es la mirada a lo alto. Hoy no dejes que esta peste te lleve a mirar solo la tierra, mira la mano de Dios porque algo bueno va a venir. De todo esto tenemos que sacar una enseñanza. Aquí estamos luchando codo a codo para salir adelante juntos.



3) ¿Quién eres?: esa es la pregunta que te hago hoy a vos. ¿Quién sos? Porque cambiaste tanto desde que eras tan chiquito. Y sí … el hombre es un ser dinámico, pero estoy seguro que hay algo hermoso en vos y que eso es para aportarlo aquí, en este mundo.