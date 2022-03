💫EVANGELIO DEL DÍA 💫

Lucas (15, 1-3.11-32):

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:

«Ese acoge a los pecadores y come con ellos.»

Jesús les dijo esta parábola:

Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.»

El padre les repartió los bienes.

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar ce…

[2:04, 27/3/2022] Maria concepcion: 💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lc. 15,1-3.11-32:

💫Estaba muerto y ahora vive.

1) Dame mi parte:

Cuando uno en la vida se cree en plenitud siente que todo es suyo. Esto te pasa a vos y a mí, con la vida, proyectamos como si fuéramos eternos. Incluso le arrebatamos al mismo Dios de la mano la vida. Y ya no lo hacemos partícipe de ella, porque ya es «mi vida», Él ya no puede entrar. Solo dejo entrar al disfrute y al goce. Pero eso en la vida es temporal, el problema es que vos lo consideras como algo eterno. Cuando estás en abundancia de salud, de placer y de cosas materiales te sentís invencible e imprescindible. Pero es el tiempo quien te demostrará que todo tiene un fin en esta vida, y ahí viene tu mayor golpe.

2) Recapacitó:

La necesidad te lleva a ver dentro de vos, a escucharte, a pensar y mirar tu historia. Es esto de darte cuenta que no sos eterno, que todo tiene un fin. Que en la vida no podés hacer lo que se te da la gana, que en esta vida todo lo que hagas tiene consecuencia, incluso sabiéndote dueño del poder podés terminar solo, y son nada en vos. Ya no tenía dignidad este muchacho, fíjate si vos no perdiste la dignidad.

3) Le diré:

Es la etapa de volver. De encontrar a este Dios que está a la espera. Es poder meterte en la cabeza que Dios te está esperando, para que vuelvas a vivir con Él esta vida. Y que puedas recuperar lo mayor que perdiste, «la libertad». El mayor don que tenés es poder elegir, esto es clave desde tu Padre Dios. La Iglesia tiene que hacer fiesta por tantos que volvieron a Dios por tu ayuda. Ayudemos a que muchos vuelvan a vivir la vida, como es y no como ellos creen que es. Siempre hay tiempo para volver. Hasta el cielo no paramos.