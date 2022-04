EVANGELIO DEL DÍA 💫

En aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús.

Ellos le preguntan:

«Mujer, ¿por qué lloras?».

Ella contesta:

«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».

Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús.

Jesús le dice:

«Mujer, ¿por qué lloras?».

Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta:

«Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré».

Jesús le dice:

«¡María!».

Ella se vuelve y le dice.

«¡Rabbuní!», que significa: «¡Maestro!».

Jesús le dice:

«No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro”».

María la Magdalena fue y anunció a los discípulos:

«He visto al Señor y ha dicho esto».

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

💫¿Por qué lloras?

1) Llorar:

En María Magdalena vemos a esa persona que siente que lo ha perdido todo, que ya no tiene esperanzas. Está con las manos vacías y encima le robaron a Aquel que no la juzgaba, y encima, Aquel quien le dio dignidad. Hoy hay muchas personas que tienen lágrimas en sus ojos porque le robaron la vida, las ilusiones y es como que están con las manos vacías. Hoy hay muchos que están llorando porque alguien les quitó el sentido de vivir.

2) No lo reconoció:

Jesús aparece en todo momento, pero nos cuesta reconocerlo, como a María Magdalena. Hay momentos en los que no reconocemos a Jesús, pero te aseguro que Él está. Solo con el tiempo y el corazón se lo va a poder reconocer. Hoy te invita Dios a tener fe, porque esa fe es la que te puede devolver la vida y el amor a las cosas. El sentido de vivir muchas veces no es reconocible a los ojos.

3) Anuncia:

María vive esa alegría y la lleva a anunciar. Reconoce a Jesús y ese reencuentro la aviva y la hace ser y sentir misionera. Pienso en cuántos tenemos que reencontrarnos con Jesús, porque nos hemos arrutinado en esta vida cristiana. Nos hemos achanchado y ya ni salimos a anunciar. Ya no le ponemos garra a nuestra tarea pastoral y hasta somos medio mala onda para llevarlo a Jesús. Hoy pidámosle a Jesús reencontrarnos con Él para anunciar que la Vida está viva. Hasta el cielo no paramos.