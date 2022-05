EVANGELIO DEL DÍA 💫

Juan 6,22-29:

Después de que Jesús había saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos.

Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús.

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron:

«Maestro, ¿cuándo has venido aquí?».

Jesús les contestó:

«En verdad, en verdad os digo: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a este lo ha sellado el Padre, Dios».

Ellos le preguntaron:

«Y, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?».

Respondió Jesús:

«La obra de Dios es esta: que creáis en el que él ha enviado».

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Juan 6, 22-29:

💫El milagro es que vos vivís.

1) La obra de Dios:

Si te pones a ver todo lo que hay a tu alrededor, es un milagro. Pienso en Tony Meléndez, también en Nik y en otros que dan testimonio de sus vidas. Me quedo con lo que dice Tony en ese video donde muestra cómo creció sin tener brazos. Cuando se presentó ante el Papa Juan Pablo II y le tocó la guitarra, con la particularidad de tocar con los pies. Cuando hizo con esas ganas y con esa visión sobrenatural canciones para Dios y para la vida. Y termina su testimonio diciendo «Cuando veo a alguien que tiene brazos, me digo: eso para mí ya es un milagro».

2) El milagro en ti:

Jesús hizo y hace muchas cosas en vos y con vos, solo que tenés que darte cuenta y mirarlo. No temas seguir descubriendo la mano de Dios en vos y las cosas que hace en otros sin darte cuenta, a través tuyo. Vos sos una ficha muy importante en la vida de otros, entendelo.

3) El seguimiento:

El verdadero seguimiento a Jesús no es por un dame-yo te doy. No, tiene que ser desinteresado. El seguimiento a Jesús es para descubrir su persona, su amor. Lo que nos hace enamorarnos más de la vida y nos lleva a ver la vida como un milagro. Hasta el cielo no paramos.