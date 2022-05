EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 6,44-51:

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:

«Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, Y yo lo resucitaré en el último día.

Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí.

No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna.

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.

Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo».

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Juan 6, 44-51:

💫La vida en el Pan vivo.

1) Venir a Jesús:

El objeto y horizonte de tu vida es hacia Jesús. No dejes de caminar hacia Él. No temas ir al encuentro con Jesús. Hoy Jesús te propone ir a Él, encaminarse hacia su persona, hacia un encuentro con Él.

2) Creer:

Es tener vida. Un creyente tiene vida y da vida. Por eso el cristiano que recibe a Jesús, lo debe dar, debe dar al mismo Jesús. En cada misa vos lo recibís a Jesús para luego llevarlo. Lo recibís para darlo.

3) El Pan vivo:

La Eucaristía es clave en nuestra vida, es Jesús que nos muestra y recuerda la importancia de la Eucaristía, de esa Acción de Gracias, para nuestra vida. La clave es profundizar y seguir adentrando la importancia de la Eucaristía en nuestras vidas. Es lo que nos ayuda a vivir. Hasta el cielo no paramos.