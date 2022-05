EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 6,52-59:

En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí:

«¿Cómo puede este darnos a comer su carne?».

Entonces Jesús les dijo:

«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.

Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.

El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.

Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí.

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre».

Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún.

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Juan 6, 52-59:

💫Dios te alimenta.

1) Vida:

Vos estás llamado a tener vida y no sos un ser muerto. Estás llamado a vivir y a disfrutar de la vida. Un cristiano tiene vida en Cristo a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de obras de caridad. Trata de cuidar estas cosas en tu vida cotidiana, no te entregues a la muerte, estás llamado a dar vida. Vos date a la vida, que es Cristo.

2) Mi carne:

Alimentarse de Jesús es un gozo grande porque es en esto que se descubre que Dios quiere llenarte de Él, saciarse de su amor. Nutrite de Dios. No seas un desnutrido espiritual.

3) Comunión:

Es un punto que hoy debemos pedirle a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer comunidad? Hay momentos en que no nos damos cuenta de que el encuentro con Jesús, que el encuentro con el hermano, sana. El accionar, el tener tantas tareas pastorales en el día, puede llevarnos a olvidar a nuestro propio hermano. Pidamos hoy a Dios el don de la comunidad, el don de la común unión y el don de la comunión. Hasta el cielo no paramos.