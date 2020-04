*EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,31-42):



EN aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús.Elles replicó:«Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?».Los judíos le contestaron:«No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces Dios».Jesús les replicó:«¿No está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros: “¡Blasfemas!” Porque he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre».Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí.Muchos acudieron a él y decían:«Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de este era verdad».Y muchos creyeron en él allí.



Palabra del Señor

Jn 10, 31-42: Buscar y vivir en la verdad.1) Apedrear: nos afectan estos días, te afecta a vos que estás en soledad y la cabeza te da vueltas con esta cuarentena. Pero hay otros que están haciendo la cuarentena pero que están conviviviendo. Seguro que debes estar sufriendo ese convivir. Dos recomendaciones, trata de buscar ese momento de estar solo y trata de hacer horarios. Si no, te terminarás apedreando o apedreado… porque uno puede decir cosas hirientes.

2) Proyectos: tener proyectos nos presenta la posibilidad de vivir para algo. El problema es que creemos que es para gente joven. pero no… es para todos y más en estos momentos en que nos pusieron quietos. Siempre podemos desear y concretar proyectos. Jesús lo tiene en claro y por eso ve la resurrección y no solo la cruz. ¿Vos tenés un proyecto? ¿Cuál? Te pediría que hoy, frente a Jesús, pienses un hecho concreto, porque en esta cuarentena tenés que salir con un proyecto porque tu vida no se termina con esta cuarentena. Como a Jesús no se le terminó la vida luchando contra los fariseos… recordá que tenés mucho por dar.



3) Creer por las obras: algo que hoy marca es tu conducta, aprender en estos días a ponerte límites, saber que debes sacrificar ciertas cosas en la convivencia. Tu conducta habitual es parte de tu personalidad y seguro que, con el tiempo, vamos cambiando. Hoy estás sumando una experiencia de vida. Toma como enseñanza estos momentos que estamos viviendo, recordá que vos sos lo que le pones distinto a la vida. Dios te pone en esta vida para que des lo mejor de vos y saques lo mejor de vos, para que seas pleno. Tenés mucho por dar y por hacer. ¡Ánimo que hay que seguir!