EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 10,1-10:

En aquel tiempo, dijo Jesús:

«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños».

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:

«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon.

Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos.

El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Juan 10, 1-10:

💫El pastoreo.

1) Entra por la puerta:

El que pastorea es educado, no invade ni ataca. Vos, como pastor, debes respetar siempre al otro y no imponerte sobre el otro. Entrar por la puerta significa que el pastor debe ser confidente con los suyos, cercano, amable y creando esa familiaridad que permita una relación estrecha y de confianza. Es tarea tuya como pastor o pastora de tu familia, como vos y yo, que somos sacerdotes. No podemos ser asaltantes, no podemos robar la vida y la esperanza de nadie.

2) Llama por su nombre:

Es la gran relación que vos tenés con Dios y Dios con vos. No dejes de luchar por esa relación íntima con Dios. El buen pastor debe conocer al otro, dar esa particularidad y ese tiempo al otro. Que esa persona se sienta acompañada y guiada, no ninguneada e ignorada. Dale su tiempo y su momento.

3) Va delante:

Hoy debemos luchar por esa capacidad de liderazgo, el saber afrontar la vida con todo lo que trae, pero también de enfrentar las cosas del día a día. No tener miedo para guiar sabiendo que la fuerza viene del gran Pastor. Hoy vos estás llamado a pastorear en tu estilo de vida. Cuidado con el lobo, porque puede robar muchas almas. Hasta el cielo no paramos.