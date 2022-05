💫 EVANGELIO DEL DÍA💫

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-11):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud».

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Jn. 15, 9-11: El amor de Dios lo conocerás a su tiempo.

1) Permanezcan: Ese permanecer significa mucho en mí y en vos. Es concentrar tu vida en aquello que te hace pleno y feliz. No caigas en la dispersión. Cuando querés tomar muchos frentes en tu vida se pierde todo, incluso hasta tu felicidad. Es cuando querés hacer millones de cosas, pero en el fondo no haces ni una. Aprende a centrarte y saber decir: “no”. Solo así podés caminar en la permanencia de Dios, sabiendo y teniendo en claro lo que vos quieres para tu vida y lo que no.

2) Cumplir: El cumplir de Dios pasa por ese amor. No por quedar bien con otros, sino más bien por el amor en sí. El amar la vida y el amar lo que tenés a tu alrededor. Hay veces que nuestro mirar está en las cosas que no tenemos y eso nos lleva a olvidarnos de lo que tenemos. Tu vida va a más. Ama lo que tenés y valora lo que hay a tu alrededor.

3) Gozo: El gozar es aquello que te hace sentir pleno, lo que te permite desde ese ser auténtico. Hoy ¿disfrutas de tu vivir? o ¿siempre estás girando alrededor de tus preocupaciones y necesidades? En tus manos está el gozo o el lamento. ¿Qué elegís? Vos sos el que decide. Hasta el cielo no paramos.