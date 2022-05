EVANGELIO DEL DÍA💫

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,12-17):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Este es mí mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros».

Palabra del Señor

Jn. 15, 12-17: Ustedes son mis amigos.

1) Amar: La clave es la caridad, un tipo de amor distinto. El amor que propone Jesús es ese impulso a darse y no esperar nada a cambio. El amor que propone Jesús es un amor servicial y entregado, es un amor que da cruz pero que también da resurrección.

2) Ser amigos: La relación que propone Jesús con vos es una relación cercana y viva, confiada. Saber que entra a tu vida para caminar con vos y no para andar controlándote a vos como policía, sino para que tu relación con Dios sea cercana y amistosa.

3) Dios te elije: El proceso cristiano es saber que Dios te busca, que sos importante para Él y que busca conquistar tu corazón. Déjate tocar por Él para que junto a Él ilumines este mundo. Hasta el cielo no paramos.

Apóstoles de Su Amor