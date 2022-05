EVANGELIO DEL DÍA💫

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,26–16,4a):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.

Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí.

Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Jn. 15, 26-27.16,1-4: El Paráclito.



1) El Espíritu: Capaz que podés aprovechar hoy a forjar tu relación con el Espíritu Santo. Pues es el Santo Espíritu quien te permitirá crecer en esa interioridad que necesitas. Pues capaz que debas seguir profundizando tu espiritualidad para que puedas tener ese encuentro íntimo con Dios. Fortalece tu espiritualidad y nada mejor que el Espíritu Santo para ayudar.

2) Las contrariedades: Quien lleva una vida en Dios y quien desee llevar a Dios tendrá momentos difíciles, como que estás a la mira de todos y donde parece que esperan una caída tuya para liquidarte. Vamos, no te desanimes, porque es parte de esto y es saber que Dios te elige así como sos.

3) Remarla: Es llevar la vida día a día, sabiendo que Dios no te va a dejar. Hoy Jesús te sigue invitando a anunciarlo y llevarlo. Pero la clave es tener esa espiritualidad que te haga vibrar ese interior que tenés y desde esa espiritualidad enfrentar las contrariedades de la vida. ¡Ánimo! El Espíritu da Vida. Hasta el cielo no paramos.