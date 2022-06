EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 17,11b-19:

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad.»

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Juan 17, 11b-19

💫La unión que hace la fuerza

1) Unión:

Nos estamos acercando a Pentecostés. Pedimos al Espíritu Santo que nos regale la gracia de la unidad de todos los que creemos en Cristo. Que podamos ser unidos aceptando nuestras diferencias, pero caminando juntos para que muchos puedan vivir mejor. Pero también está el pedir por la unidad entre la familia. Cuántas personas están golpeadas por la división que hay dentro de la familia, tantos niños y niñas que sufren. Busquemos la unión y pidamos la unidad.

2) Los cuide:

Qué lindo saber de este cuidado de Dios a cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que nos protege y nos ama. Sabe de nosotros todo, nuestras debilidades y errores, sabe lo que podemos y lo que no podemos. Él no nos deja solos. Recordalo siempre. Él no te abandona.

3) La fortaleza:

Pedimos al Espíritu Santo hoy este don, para tener la capacidad de seguir adelante cuando nos sintamos cansados y agobiados. Hoy podemos caminar juntos. No lo dudes. Tenés mucho por hacer. Hay gente que te necesita. Hasta el cielo no paramos.