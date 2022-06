EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 5,13-16:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mateo 5, 13-16:

💫Ponele gusto a las cosas.

1) Sal:

La sal da sabor pero también logra que las cosas se mantengan y no se terminen pudriendo. Vos y yo estamos llamados a que cada día le pongamos sabor a esta vida, para que tenga un gustito lindo y se viva de una manera rica. Y ¿por qué no?… luchar para no pudrir la vida de nadie. Ayudar a mantener la vida de los demás y ayudar a que conserven el gustito a las cosas de la vida. Estamos llamados a ponerle gusto a la vida y a no pudrirle la vida a los demás.

2) Luz:

En este mundo donde hay oscuridad y falta de claridad vos y yo tenemos que ponerle luz, hacer frente a las situaciones e iluminar. No tengas miedo de mostrarte como sos, porque así iluminas y pones luz a tu alrededor. Toma fuerza e ilumina. No dejes sin luz a nadie. Porque cuando uno no tiene luz se cae o se lastima. Vos podés ayudar a que muchos queden advertidos de muchas amenazas que hay a su alrededor.

3) No esconder:

Vos tenés un don y un carisma. Eso te lo digo de plano ¿cuál es ese don?. Vos lo tenés que descubrir porque es muy tuyo y es lo que te destaca. Capaz que le podés preguntar a algún cercano, como para que te ayude. Pero es algo tuyo que te define y de lo cual los que te rodean se dan cuenta, capaz que más rápido que vos. Pues es más fácil mirar que mirarse. Pero, en fin, no escondas y no temas mostrar eso tuyo que ayuda a los demás a que vivan mejor. Vamos, a seguir, porque nuestro objetivo es hacer hermosa la vida a los demás. Hasta el cielo no paramos.