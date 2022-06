EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 5,17-19:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el Reino de los cielos.»

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mt. 5, 17-19:

💫El cumplir la ley.

1) El cumplimiento de la ley:

Hay veces que en el proceso de la vida cuanto más grande nos vamos haciendo, más mañas van surgiendo. En la vida, vamos aprendiendo a más que cumplir la ley: a escapar o saberla saltar. Pero la vida también está marcada por límites. Hay una ley que atraviesa, incluso la ley de la conciencia. Es por ello que nosotros debemos trabajar para ver si realmente cumplimos la ley o le escapamos o nos disfrazamos.

2) Jesús:

Hoy Jesús te viene a recordar que un cristiano debe cumplir la ley de corazón y al cristianismo hay que vivirlo con la regla que se presenta y como se presenta. No podemos hacer reglas a nuestra comodidad. Hay que aprender a perder para ganar. Hoy pensá en tu corazón si asumís toda la responsabilidad y lo que implica la ley o le escapas a la ley.

3) El Reino de los cielos:

Hay que tener cuidado de caer en un legalismo, personas que se convierten en comisarios de la vida, que van como siguiendo el manual. La vida va marcando cosas. Hay veces que muchas de las cosas que van sucediendo te sorprenden y hasta incluso te sorprendes de vos mismo, por el hecho de que la vida te lleva a situaciones que no te imaginas. Pero el Reino te recuerda que es desde la libertad, al asumir la vida desde lo que asumís en cada una de tus propias decisiones. Vamos, a tener fuerzas porque cada día de tu vida es una elección y una decisión, pero la posta la tenés vos. Vamos, que hasta el cielo no paramos.