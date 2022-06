EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 5, 27-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio; pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo.

También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio; pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio’’.

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mateo 5, 27-32:

💫El amor pleno es comprometido.

1) En su corazón:

El hombre y la mujer no son una cosa. Es “alguien”, no algo… Esto hay que entenderlo bien. La importancia de la vida matrimonial no se reduce a lo sexual o sensual y mucho menos a una cuestión de evitar sentirse solo. El corazón de una mujer es importante. Es tarea tuya como hombre cuidarlo y protegerlo, como también es tarea tuya querida amiga cuidar ese corazón del hombre que está a tu lado. Porque el corazón cuando es lastimado o herido, cuesta sanarlo, pero cuánto más cuesta cuando ese corazón es dañado o herido por esa persona que camina a su lado e hizo una alianza de amor. Qué importante sería hablar sobre qué es lo que pasa por tu corazón.

2) Arranca y arroja:

Vos sabes que tenés una debilidad y también sabes que hay cosas que alimentan tu debilidad. La clave es reconocerlo y, luego de reconocerlo, pedir ayuda. Pues es la manera de vencerte a vos mismo. Porque tu mayor debilidad está en vos, pero la mayor grandeza también está en vos mismo. Descubrí aquello que te hace mal (la lengua, la cabeza, la pornografía) y pega el corte a eso que saca lo complejo de ti.

3) El amor:

Hoy se habla de amor muy ligeramente, pero se confunde, ya que hay distintos tipos de amor. Por un lado está el amor sensual, el cual se define como Eros, ya que se queda en lo erótico y sensual pero no se avanza. Luego tenemos el amor fraternal, el de un padre a un hijo, los que están ligado fuertemente y en donde se asume un rol distinto. Por otra parte el de amigos, que es un amor incondicional y vivo, que nunca se acaba. Pero el amor “perfecto” es el amor Ágape, un amor sin medida, que se entrega y se da. Hay veces que vemos matrimonios que se unieron por el primer tipo de amor y no por el último. La madurez es fundamental en todo esto, pues es clave saber quién soy para saber qué es lo que quiero y con quién lo quiero. Como diría un pensador «amar a una persona es decirle: tú no morirás jamás». Hasta el cielo no paramos.