EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 5, 38-42

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia.

Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mateo 5, 38-42

💫Poné la otra mejilla.

El cansancio:

En este Evangelio uno recuerda que siempre se cansa, y dice “Padre, ya me toman de tonto”. Pero mira, en este camino tienes que tener en claro quién sos vos y a lo que apuntas. Los golpes estarán siempre, pero no te van a destruir. Mira los mártires. Se la bancaron bien y por más que los mataron, no les quitaron la identidad, al contrario, la reafirmaron. Vos podés ser un mártir cotidiano, pero no temas, porque donde hay un mártir hay muchos milagros.

Victimización:

Es lo contrario a poner la otra mejilla. Es cuando buscamos quedar como los heridos en situaciones que en verdad no asumimos. Si hablan de nosotros de distintos frentes es porque también nosotros damos lugar para que hablen. Es asumir las cosas, enfrentarlas y resolverlas, pero no quedarse como pollito mojado.

Tu hermano:

En este mundo tenemos competencias, envidias y heridas en las cuales nos herimos y traicionamos y nos traicionan. Es aquí donde debemos buscar la visión sobrenatural, la presencia de Dios. Es crecer desde Dios y ver al otro como mi hermano. Es la cruz que me lleva a escalar al cielo. Hasta el cielo no paramos.