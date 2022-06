EVANGELIO DEL DÍA 💫

Lucas 15, 3-7

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola:

«Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra?

Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice:

“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”.

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse».

Palabra del Señor

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lucas 15, 3-7:

💫En vos confío.

1) Sale:

Jesús sale a buscar porque tiene un corazón que ama; y cuando uno ama busca a quien ama hasta tenerlo, pero no por una actitud egoísta o caprichosa, sino porque busca su bien. Vos y yo tenemos que pedir a Jesús eso de su corazón: salir a buscar a ese familiar a quien hace años que no vemos… o a ese amigo que se distanció o a esa persona con quien compartiste parte de tu vida y por tu ritmo hoy ni sabes dónde está. Salí y busca a ese ser cercano tuyo.

2) Alegría:

En este día del Sagrado Corazón pidamos la alegría, aprender a alegrarme con la alegría del otro, buscar generar buen clima entre la gente que me rodea. Ser un aportante de buen vivir con quien vivo o con quien trabajo. Ser de buen corazón. Cuánto necesita la gente de alegría.

3) Conversión:

Nuestra alegría es ver personas que se encuentran con Dios y cambian, cambian para bien. Nosotros debemos llenarnos de alegría por aquellos que logran encontrarse con Dios y no andar viendo a qué grupo lo voy a enganchar. Rendite a los pies de Jesús y te aseguro que caminarás derecho por la vida. Jesús «en vos confío». Hasta el Cielo no paramos.