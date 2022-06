EVANGELIO DEL DÍA 💫

Lucas 9,51-62:

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.

Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén.

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?».

Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno:

«Te seguiré adondequiera que vayas».

Jesús le respondió:

«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».

A otro le dijo:

«Sígueme».

El respondió:

«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».

Le contestó:

«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios».

Otro le dijo:

«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa».

Jesús le contestó:

«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios».

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lucas 9, 51-62:

💫Seguir a Jesús.

En este domingo nos encontramos con un Jesús compasivo con los otros, pero bastante exigente para con sus seguidores, sus más íntimos; si no, mira cómo lo agarra al propio Juan. La llamada, el seguimiento, es una decisión libre, pero también es exigente. El seguimiento implica renuncia y tarde o temprano te va a pesar. Va a costarte, pero vas a seguir adelante con humildad. Veamos tres cositas sobre esto:

1) Dejarlo todo por el Señor:

Es lo que vemos en la primera lectura de hoy. Al principio uno lo quiere seguir al Señor con euforia, pero se baja muy fácil del carro, porque las tormentas vienen. Viste que se dice “escoba nueva barre bien”. Al inicio el cristiano quiere evangelizar a todo el mundo, pero los golpes de la barca de tu vida son los que te llevan a la verdadera entrega. Los golpes te van a ir moldeando. La renuncia que hiciste al inicio del seguimiento se va consolidando con el tiempo.

2) Caminar según el Espíritu⁴:

Es tener la capacidad de escuchar qué es lo que Dios quiere de vos y por dónde ir. Primero era renunciar, ahora es caminar con el Espíritu. El Espíritu Santo va a ir dando sorpresas en tu vida. No lo estructures al Santo Espíritu. Hay que aprender a dejarse llevar por Él y consolidar tu vida en Él. Déjate moldear por Él. No te arrebates, ni tomes decisiones a las apuradas. Escúchalo.

3) No mirar atrás:

Esa es la clave: ser decidido. No seas vueltero. Si has decidido, punto. Sigue para adelante. Entiendo que en el proceso de tu vida la añoranza va a aparecer. Los recuerdos golpean y el cuestionamiento te debilita y te empieza a cuestionar. Aparece el famoso “hubiera”, que te taladra la cabeza. Pero que esto no te desanime. Seguí adelante, jugátela y sabete necesitado de Dios. Dios nunca te va a dejar solo. No te niego que el seguimiento es difícil y cuesta, pero cuesta porque implica toda tu vida. Jesús no te deja solo, pero vos no lo dejes solo a Él y seguilo. Seguí, no decaigas. Seguí aunque te cueste. Seguí. Hasta el cielo no paramos.