EVANGELIO DEL DÍA 💫

Mateo 8,18-22:

En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré adonde vayas.»

Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.»

Otro, que era discípulo, le dijo: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.»

Jesús le replicó: «Tú, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos.»

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mateo 8, 18-22:

💫Al verse rodeado.

Cruzar a la otra orilla:

Es una implicancia en tu vida, cruzar, salir de tu zona de confort. No podés seguir rondando en lo mismo. Tenés que tener esa lucha contra vos mismo y salir. Anímate a lo nuevo. Hoy inicias un nuevo día y una nueva semana. Jugátela, porque la vida misma es una aventura. Se gana y se pierde, pero para nosotros los cristianos si queremos ganar tenemos que saber perder. ¿A qué te vas a animar en esta semana?

Se acercó un escriba:

Es interesante ver cómo Jesús trata a este escriba, porque hay veces que vos y yo, por creernos creyentes, es como que todo está hecho y listo. Le encomiendo a Dios y ya está… ¡No! Jesús te está enseñando que la vida implica esfuerzo y compromiso. Que no es tan solo rezar y creer, también implica laburar y ponerle onda a lo que haces, aunque te cueste; como dice el dicho: «a Dios rogando y con el mazo dando».

Sígueme:

Seguir a Jesús es una opción de vida, es saber que tengo un compromiso de por vida, pero que me va a generar vida y entusiasmo. Porque Él no se deja ganar en generosidad. Hoy poné en manos de Dios tu vida. Anímate a más. Hasta el cielo no paramos.