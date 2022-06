EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 16,13-19:

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»

Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.»

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»

Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás! porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.»

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mateo 16, 13-19:

💫Tú eres Pedro.

1) Jesús preguntó:

Porque espera que quienes lo siguen también estén atentos a la realidad que gira a su alrededor, que no vivan en una burbuja religiosa, en donde parece que todo pasa en el núcleo allí, con los apóstoles. Hay que mirar la realidad que nos rodea. Es necesario mirar a la gente y alrededor. Es algo que también pasa en estos tiempos, incluso dentro de los que integramos la Iglesia. Parece que nuestro mundo gira alrededor de la parroquia o movimiento y, ya está, dejando de lado lo que pasa en nuestra familia o en nuestro barrio. También hay que estar atentos a ello. Es importante escuchar al otro, escuchar a esa persona que no está metida en las cosas de Dios, escuchar al que piensa distinto. Incluso pasa esto en tu vida, que te quedas en tu núcleo de amigos y no estás escuchando lo que otros están viendo de vos o de tu actuar. ¿Qué dice la gente de vos? Pero no para que te condicione, sino porque hay una realidad que capaz no estás viendo. Uno se puede armar su círculo vicioso y dejar de ver el todo.

2) Tú eres:

El acto de fe que muestra Pedro es clave, porque marca un antes y un después. Es interesante leer hoy este texto, ya que estamos en esta etapa de sinodalidad que nos vienen planteando hace un tiempo. En primera medida, escuchar, pero hay un segundo paso: «acentuar» verdades de fe. Clarificar que no somos populistas, somos cristianos que escuchamos y también que confirmamos nuestra fe en Dios, en cosas que son claras de nuestra vida cristiana. Vos podés escuchar y recibir aportes, pero en vos hay cosas esenciales que marcan tu vida y tu fe, las cuales tenés que acentuar. No tenés que ser una persona que actúe por la opinión de otros, tenés que ser una persona que mejore lo que sos con la opinión de otros.

3) Tú eres Pedro:

Cuando haces el proceso en el que vos te encontrás con la escucha, pero acentúas en tu fe lo que es Dios en tu vida y cómo actúa, viene un tercer paso: confirmar tu identidad. Lo que vos sos y lo que te planifica y plenifica, ya que es Dios quien confirma con actos lo que vos sos. Veamos más claro. Tu vida debe pasar por escuchar a los demás sobre lo que dicen de ti, pasar a verte a ti y luego confirmar lo que vos sos con hechos concretos que pasan en tu vida, ya que es Dios quien te va confirmando con actos concretos lo que vos sos. Porque como dice la filosofía: «el obrar sigue al ser». Vos haces cosas en tu vida por lo que sos. Pidamos por el Papa y por su salud, ya empezó a caminar nuevamente, que la Virgen lo cuide y proteja. Hasta el cielo no paramos.