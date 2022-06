EVANGELIO DEL DÍA 💫

Mateo 9,1-8:

En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «¡Ánimo, hijo!, tus pecados están perdonados.»

Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema.»

Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: «Tus pecados están perdonados», o decir: «Levántate y anda»? Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.»

Dijo, dirigiéndose al paralítico: «»Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa.»» Se puso en pie, y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad.

Palabra del Señor

[11:17 p. m., 29/6/2022] Maria concepcion: 💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mateo 9, 1-8:

💫Levántate y camina.

1) Atravesó:

Cuán interesante es que en tu vida no te quedes quieto. Jesús podría disfrutar de esos buenos momentos, pero asume que su misión y su vida son un constante desafío. Vos también mira a más, no te quedes con los aplausos o tus logros, eso es momentáneo. Volver a mirar para qué estás y adentrar en seguir haciendo cosas. No dejes que nada te aquieta en esta vida, anímate a cosas nuevas y hasta distintas. Porque de cada desafío se obtiene un logro, incluso cuando hay fracaso, porque de todo se aprende, pero quien no arriesga no gana.

2) Un paralítico:

Hoy también pasamos por una parálisis; situaciones y momentos en que no nos podemos mover, porque cada vez que hoy tu mente te hace sentir paralizado y gira en tu cabeza el «no voy a poder». Pero también está esa parálisis afectiva en donde ya no tenés ganas de nada porque a quien le abriste el corazón te lo fulminó. Esas parálisis te llevan a no querer intentar seguir caminando, por eso hoy Jesús viene ante vos para volver a recordarte que tenés oportunidad, si querés. Date la oportunidad de volver a caminar…

3) Los escribas:

También en esta vida te encontrarás con gente que va a hablar de vos, pero que eso no te lleve a no hacer las cosas. Jesús sabe que lo critican y que hasta lo quieren matar, pero eso no lo lleva a no actuar, porque sabe que está salvando una vida. Cuántas veces no actuamos por miedo al qué dirán, pero también estamos dejando de lado el poder lograr un bien a otro. No dejes de hacer un bien por miedo al qué dirán. Hasta el cielo no paramos.