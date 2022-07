EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (10,7-15):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa saludad; si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo.»

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mateo 10, 7-15:

💫Proclamen y curen.

1) El Reino de Dios:

Jesucristo es ese Reino de Dios, es su persona en totalidad. Vos y yo que somos sus discípulos estamos destinados a hablarle a los demás de Jesús. Es ese nuevo anuncio. El cómo lo anuncio va variando, por ejemplo Juan Pablo II, cuando hablaba a comunistas de Dios sin mencionar la palabra Dios, diciendo «la Vida», la «Verdad», «la Felicidad», etc. Hoy vivimos esa experiencia de anuncio pero tu creatividad presentará el cómo. Muchas veces nos hemos presentado como cristianos pero no anunciantes de Cristo, mas nos detuvimos a anunciar normas o a acentuar términos morales, pero no empezamos por mostrar a Jesús, el eje central.

2) Curen y resuciten:

Es la fuerza de Dios que está en vos. Dimensiona el bien que podés hacer a tanta gente, cuánta vida podés dar a gente que te rodea, lo lindo que podés hacer en la vida de personas que están muertas en vida. Tu presencia, tu sonrisa, tu alegría, tu entusiasmo, tu dulzura, ese combo de vos con la presencia de Jesús puede aliviar el paso por esta vida de mucha gente.

3) La paz:

Es el eje de tu vida, porque si vas a salir a anunciar, si vas a hacer cosas en la vida del otro, debe haber un detalle en vos. Vos tenés que tener paz. La paz se la consigue en Jesús, en la vida espiritual que llevas, en tu relación con Dios. Busca tu paz para dar paz y desde allí ayudarás a la vida de otros. Tu corazón en paz puede ser la semilla de la paz en este mundo. Hasta el cielo no paramos.