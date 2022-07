EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 10, 38-42:

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.

Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra.

Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo:

«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano».

Respondiendo, le dijo el Señor:

«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 10, 38-42:

💫Eligió la mejor parte.

1) Lo recibió en su casa:

Creo que la hospitalidad es un punto que vos y yo tenemos que trabajar en nuestra vida. Hoy somos muy indiferentes. Es necesario saber compartir y hacer sentir bien al que está frente mío. Hacerlo sentir bien e importante. Deja de centrar todo en vos y aprendamos de Marta a abrirnos al otro, acoger al otro y que los que se vayan después de haber compartido con vos y conmigo se vayan bien…

2) Muy ocupada:

Qué interesante la figura de Marta. Recibe a Jesús, pero no está atenta a Jesús. Esto te puede pasar a vos y a mí: declararme cristiano, pero no hablar con Cristo. Pertenecer a una Iglesia de manera institucional, pero no tener una relación con Jesús, con su persona. Capaz que hoy tenés la seguridad de que tenés a Jesús en tu vida, pero seguramente no estés entablando un diálogo íntimo con Jesús, que es esa la esencia.

3) María:

En María vemos a esa persona que se deja sorprender. Sabe que está para aprender y comprender, es receptiva. Capaz que esto vos y yo lo tengamos que trabajar: no querer resolverlo todo vos, no querer controlarlo todo, incluso al mismo Dios. Capaz que tengas que dar lugar a aprender a escucharlo, a aprehender y comprender que, después de escucharlo, hay que salir. Pues hoy te enseña que no el mucho hacer y estar hasta las manos siempre es lo que te eterniza, sino más bien el escucharlo y, luego de esa intimidad, manifestar lo asumido. Hasta el cielo no paramos.