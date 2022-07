🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 12,38-42:

En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: «Maestro, queremos ver un signo tuyo.»

Él les contestó: «Esta generación perversa y adúltera exige un signo; pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo; pues tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫Los signos son sensibles a tu mirar.

1) Signos:

En la vida siempre se necesita discernir, es decir, tener la capacidad de saber elegir. Para elegir bien se debe hacer un proceso, no te apresures a tomar decisiones. En este proceso vamos a encontrar: la oración, los signos y hablarlo. La oración para pedir a Dios luces, paz en nuestro interior, y los signos para tener frente a tus ojos elementos sensibles que orienten y ayuden. Son esas cosas que te llaman la atención y no las podés pasar desapercibidas. Quedan. Y, por último, el diálogo para hablarlo con tu guía espiritual o la persona que te acompañe en la vida, ya que dos cabezas piensan mejor que una.

2) Generación mala:

Hay veces que nos pasamos la vida reclamando y reclamando. Cuán complicado es cuando te haces quejoso y no hay nada que te caiga bien. Siempre hay algo que complica tu alegría o, mejor dicho, siempre hay algo que vos te buscas, que te complica y se la complica a los demás. Es por ello que hoy se te invita a abrir los ojos y tener una mirada distinta, en la cual tu vida debe ser plena. Vos debes aportar a que tu vida sea plena. Por eso hay que sumar y no restar.

3) Alguien que es más:

Hoy en tu vida hay profetas que te pone Dios, personas que son de Dios y te llevan a Dios. Estoy seguro de que Dios pone personas en tu vida que te pegan esa cachetadita para que reacciones y vivas. El cristiano está llamado a iluminar la vida de los otros y acompañar la vida de aquellos que necesitan un empujoncito para salir adelante. Los cristianos somos aquellos que debemos dar la mano a los que están caídos en un pozo y somos aquellos que estamos llamados a abrazar a esos hermanos que se sienten solos y sucios. San Francisco no tuvo miedo de abrazar a su hermano leproso. Vos no tengas miedo de abrazar y mostrar tu cariño al hermano leproso de hoy, marcado por las heridas del pecado y de tantas macanas mandadas. Abrazalo y acompañalo, que eso es un gran signo para nuestra sociedad. Hasta el cielo no paramos.