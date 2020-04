*EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Juan (13,1-15)



Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?»Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.»Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.»Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.»Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.»Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos.»Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.» Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis «el Maestro» y «el Señor», y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.»



Jn 13, 1-15: Pueblo de Dios.

1) El sacerdocio: hoy Jesús en la última cena instituye el sacerdocio, el ser mediador entre Dios y los hombres. Establece que sus apóstoles puedan llevar a Dios a su pueblo y a Dios hablarle de su pueblo. Es verdad que hay crisis de sacerdotes y que muchos padecen de amarguras… pero es saber que es el mismo Jesús quien los ha elegido «qué detalle Señor haz tenido conmigo…». Hoy reza por los curas, y si tenés un cura cercano mandale un saludo. Capaz que es cascarrabias o cara avinagrado. ¡No importa! Salúdalo, decile gracias, porque se la jugó por vos y por la Iglesia. Nadie es perfecto. No existe el papá o la mamá perfecta o perfecto, menos el cura perfecto. Hacemos lo que podemos. Pero aquí estamos, juntos, peleándola. Hoy hagamos al revés, le hablemos a Dios de los curas y acariciemos a nuestros curas por parte de Dios. Los acariciemos, no los golpeemos, que ya le dieron bastante…



2) La Eucaristía: creo que es un momento especial. Cuántos hoy extrañan comulgar y a cuántos les cuesta no poder comulgar. Comulgamos muchos espiritualmente para sentir en nuestra alma su presencia. Hoy Jesús nos muestra que vino a quedarse y está. Vino por vos y por mí. Cuando pase todo esto comúlgalo con todo tu cariño.



3) Su mandamiento: nos deja el amarnos, aceptarnos y querernos como hermanos. Estemos más unidos, por favor. Esta es una de las grandes crisis, la falta de unidad entre nosotros porque cada uno tira para su rancho, porque cada uno quiere ser protagonista, cada uno quiere poner su sello. Quien ama es humilde, solo le importa estar lo más cerca que pueda de su amor, con eso se conforma. ¡Ánimo! Si laburas en la Iglesia trabaja para que estemos unidos y, si no estás metido en la Iglesia, ayudanos a que estemos unidos, porque reunidos, seguro que estamos.