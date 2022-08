EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 9,28b-36:

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él.

Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»

No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube.

Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 9, 28-36.

“💫Qué bien estamos aquí”.

1) Pedro, Santiago y Juan:

A la vida no podés recorrerla solo o sola. Cuán importante es ir por la vida acompañados. Hoy es la oportunidad para que te des cuenta que no podés estar aislándote de todo el mundo. Tampoco podés caer en esa situación de victimizarte y decir “me dejan solo”, cuando en el fondo capaz que sos vos quien te alejaste de los demás o no te dejas ayudar. Hoy Jesús me enseña y te enseña que debemos buscar acompañantes de camino, de la vida, porque así la misma vida se hace más fácil. ¿Te dejas acompañar?

,2) Visión sobrenatural:

Antes de enfrentarse a lo más doloroso, Jesús se refugia en la oración y en lo sobrenatural, pero mira cuán hermoso detalle, se refugia en lo sobrenatural para saber que lo duro que va a venir tiene un sentido… Vos también recordá que aquello que te toca enfrentar tiene un sentido y le tenés que dar un sentido sobrenatural. Por tanto, date esa oportunidad de encontrarte con Dios y sacar fuerzas para lo duro que te vino, te viene o te vendrá desde la mirada en Dios. Sos vos y solo vos quien puede darle sentido a las cosas, y es desde allí que podés encontrar solución a las cosas.

3) Carpas:

En esto Jesús nos enseña que uno espiritualmente tendrá inestabilidades, porque en la vida no es que siempre estás con el wifi de Dios a full. Habrá momentos en que se te cortará esa señal con Dios. Pero vale recordar esos hermosos momentos que viviste con Dios, para que los tengas asumidos en tu corazón. Feliz día de la transfiguración, que significa cambio de rostro. Por eso hoy es el día para que cambies tu rostro. Hasta el cielo no paramos.