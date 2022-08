EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 18,1-5.10.12-14:

En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?»

Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: «Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo: no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 18, 1-5.10.12-14:

💫Hacerse como niños, no aniñados.

1) El más grande:

Para crecer en la vida cristiana se necesita de humildad y sencillez. Hoy Dios nos propone buscar vivir con sencillez y no andar complicándonos tanto la vida. En este mundo, por buscar riquezas, puestos o reconocimiento, nos vamos complicando cada día más, olvidándonos que la clave es vivir sencillamente y amando lo que tenemos. Como decía Chaplin: «No tengo todo lo que quiero, pero amo todo lo que tengo». Ama a tu gente, a tu familia, a los que te acompañan día a día.

2) No despreciar:

Hoy Jesús te propone saber incluir y ayudar a que nadie se sienta excluido, ni de tu vida, ni de la Iglesia. Hoy te propongo un gesto simple y sencillo: «el buen trato». Es algo tan común y tan difícil al mismo tiempo. Qué importante es tratar bien a las personas, mirar a los ojos cuando se habla (y no la pantalla del celular), ser respetuoso con todos y, si alguien no piensa igual que vos en ciertos temas, no es necesario atacar su vida privada o ridiculizarlo. Hoy Jesús nos propone no excluir y tratar bien a todos.

3) Pastorear:

Qué lindo es conquistar y buscar almas para Jesús. Cuántos hermanos tienen un corazón lleno de Dios, que buscan que Dios toque corazones. Hoy, vos y yo, estamos invitados a pastorear y llegar a ese hermano que no conoce o se distanció de Jesús. Para Dios nada ni nadie está perdido, Él sale a buscar constantemente. Hasta el cielo no paramos.