:EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 12,49-53:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla!

¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra».

Palabra del Señor

[🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 12, 49-53

💫Tocar corazones.

1) Ardor:

Si alguna vez hiciste un retiro de impacto vas a entender a qué me refiero. Cuando uno se encuentra con Jesús siente un fuego dentro que lo mueve y le da ganas de salir a anunciarlo por todos lados. Es a ese fuego que se refiere Jesús. Que tu corazón arda y deje de ser tibio, que se mueva para que muchas más personas conozcan el amor de Dios, que sepan que se puede seguir adelante, que la religión católica es amor, y no un peso. Que la Eucaristía es el encuentro con el resucitado y no un mero cumplimiento en donde mitad cumplo y mitad miento. Que leer la Palabra de Dios es un alivio al alma y no un libro de literatura. Es ese ardor que vos y yo debemos transmitir. ¿Qué estamos haciendo por ello? ¿Estamos llevando el amor de Jesús? ¿O estás tibio?

2) Angustia:

Es la angustia de ver que el tiempo pasa y seguís en la misma. Ver que no se culmina lo que te propusiste. Es tiempo de ponerse las pilas y no dejar para mañana lo que podés hacer hoy. Toma las decisiones que tengas que tomar, no la pensés de más, ¡hay que ejecutar! Sé más claro y ejecutivo con tu propia vida y no andes dando vueltas. Lo que es, es, y lo que no es, no es, pero no dejes que pase el tiempo tanto, sino la angustia te va a carcomer la cabeza. Hoy jugate por vos, por tu vida y por Dios.

3) División:

Tenemos que ser buenas personas, pero también todo esto nos lleva a luchar y darnos. También va a traer confrontación. Es necesario decir las cosas en el momento que corresponde, a la persona que corresponde y cuando corresponde. Pero es necesario saber que el vivir en la verdad provocará división y dolor. Pero la paz que da vivir en la verdad es lo que te va a ayudar a superar todo conflicto. Hasta el cielo no paramos.