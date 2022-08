EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 1,39-56:

En aquellos días, Maria se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de Maria, saltó la criatura en su vientre.

Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.»

María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lc. 1, 39-56:

💫Se levantó y se puso en camino.

1) María solidaria:

Ella sale, no espera que le avisen o notifiquen, menos que le llegue un WhatsApp. Ella no espera, va, porque sabe que alguien la necesita. Eso es ser un cristiano solidario, el que no espera, sale. En ese sentido somos un poco relajados, siempre esperamos a que nos llamen en vez de ofrecernos. Eso es lo que nos pide el Papa, «primerear». Vamos salí y busca a tu hermano que te necesita. Y si sabes que está mal no te quedes con el chisme. Por lo menos, si te enteras, salí y ayuda y no transmitas el chisme. Al estilo de María, “¡me necesita, voy!”

2) María contemplativa:

Contempla su vida, su alrededor desde Dios y qué es lo que Dios quiere de Ella. Es desde la visión sobrenatural donde descubre su aporte a la historia de salvación. Es eso lo que hoy tenés que hacer, es mirar tu vida desde Dios. Dios te trajo aquí para que cumplas una misión, vos estás aquí para mostrar la grandeza de Dios. Solo podés comprender lo que te pasa y lo que te toca enfrentar, desde Dios. Este término «por algo será» cámbialo por “para algo será”. Aprende a mirar desde Dios las cosas, en vez de andar lamentándote, y aprenderás a alabar a Dios por las cosas que te pasan.

3) María, asunta:

Es lo que celebramos. María te recuerda que estás llamado a ir al cielo, el camino es contemplar y ver a Dios en lo cotidiano y en lo sencillo. El puntito de ayuda para ir al cielo es el servicio. Hay algo más que esta vida, es tu vida al cielo. No te detengas, que estás a mitad de camino. Vos podés. Hoy cuando puedas, y si estás medio bajoneado, mira arriba, mira el cielo y decí por dentro “mi vida no termina aquí, termina allá”. Hasta el cielo no paramos