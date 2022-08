EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 25, 1-13:

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!» Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas.» Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis.» Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: «Señor, señor, ábrenos.» Pero él respondió: «Os lo aseguro: no os conozco.» Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 25, 1-13:

💫Estar a la espera.

1) A la espera:

No hay nada más difícil que esperar. Más en estos tiempos de acelere. Es difícil saber esperar y, al tratarse de tu vida, lleva a desesperarte, pues desesperar significa eso “no poder esperar”, y eso lleva a la angustia y a una gran crisis en vos. Para ser feliz se necesita de dos cosas: de vos y de tu confianza en Dios. Tu “estar en vela” (vos) como las mujeres y la llegada del “esposo” (Dios). El acelere de tu vida te puede hacer olvidar el por qué y para qué estás aquí. Te podés olvidar a quién estás esperando y, encima, se te puede acabar el aceite de la alegría, del entusiasmo, del empuje y de la fuerza que son las cosas que dan luz a tu vida y, que, cuando menos te des cuenta, se acaban.

2) La figura del necio:

Son estas vírgenes que no tienen tanto aceite. Representa la figura de esa persona hiperquinética y acelerada que solo está en el hacer y obtener. Cuando menos se da cuenta, siente que se le pasó la vida, la juventud y hasta la misma familia. El tiempo y la vida se acaban, el entusiasmo y la gente que te rodea también, somos seres limitados. Pero la necedad pasa por ese cerrarte, por seguir con lo tuyo y no mirar el todo, lo que hay a tu alrededor. El mirar a corto plazo y no proyectar tu vida a futuro. ¿Vos tenés pensado cómo caminarás en tu vida durante estos 5 años?

3) La figura del prudente:

En estas mujeres vemos las que saben que el tiempo es más que uno, y que hay situaciones que pueden suceder y uno no lo sabe. En esta figura tenemos que entrar vos y yo. La figura de saber esperar en la vida y estar dispuesto a enfrentar las cosas que en el transcurso de la vida pueden aparecer. Hay cosas que escapan de tus manos, pero si sos prudente no te victimizarás sino que sabrás asumirlo, enfrentarlo y resolverlo. Porque el prudente mira a futuro y sabe que, en esta vida, la misma vida te sorprende y te encontrás con cosas que no tenías pensadas. El prudente no se atolondra sino que asume, enfrenta y resuelve. Vos con tu corazón sencillo y simple “asume todo lo que hay en tu vida y resuelve en tu vida lo que asumes”. Hasta el cielo no paramos.