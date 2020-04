*EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,11-18):



EN aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús.Ellos le preguntan:«Mujer, ¿por qué lloras?».Ella contesta:«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús.Jesús le dice:«Mujer, ¿por qué lloras?».Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta:«Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré».Jesús le dice:«¡María!».Ella se vuelve y le dice.«¡Rabbuní!», que significa: «¡Maestro!».Jesús le dice:«No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro”».María la Magdalena fue y anunció a los discípulos:«He visto al Señor y ha dicho esto».Palabra del Señor

Es el Señor!

1) Llorando: es ver la angustia de María Magdalena. ¿Cuántos hoy quieren llorar porque la angustia lo toma o la toma? Es duro cuando la angustia te toma el pecho, con esas ganas de llorar. Donde hay momentos que te la tenés que tragar para que no preocupes a otros. ¿Cuántos hemos llorado en el transcurso de esta cuarentena? Esa angustia que nos hace llorar a manera de descarga porque no tenemos otra y nos sentimos limitados. Hoy, ¿cuántas María Magdalena hay a nuestro alrededor?



2) María: la llama por su nombre. Es un detalle hermoso de Dios. El saber que para Él soy una persona, no soy un número, soy alguien. Hoy capaz que es una buena manera de hacer ese examen de conciencia y de lograr ser más humano, más detallista. Tratar a las personas por su nombre y que puedan sentirse importantes. Que yo le pueda dar ese lugar de importancia, con el simple punto de saludar por su nombre o preguntar por su familia o anotar la fecha de su cumple para saludar. Estos detalles hacen mucho en el otro, lo hacen sentirse querido.



3) Pecadora evangelizadora: la más pecadora de Israel pasó a ser la gran anunciadora de Cristo vivo. ¿Ves que para Dios todos somos importantes y todos podemos ser sus discípulos? No me vengas con eso de que no podés acercarte a la Iglesia porque sos pecador. ¡Pará! Sí porque sos pecador estás en la Iglesia… ¡vamos! Que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados.