EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 1,1-16.18-23:

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que significa «Dios-con-nosotros».»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 1, 1-16.18-23:

💫“Genealogía de Jesús”.

1) La historia:

Sí, la historia de Jesús nos habla y nos muestra que en este transcurso de la vida aparecieron grandes héroes entre los judíos, como así también pecadores, que mostraron que Dios también está en ellos. Esto tiene que alentarte a vos y a mí a ver nuestra propia historia y no tener miedo de ver tus aciertos y desaciertos, mirar tu virtud y mirar tu pecado. Porque también en vos está la mano de Dios. Porque el obrar de Dios en los demás, a través tuyo, no se detiene por tus miserias ni por tu historia. Al contrario, se plenifica porque de tu historia y de tus errores Dios se vale para mostrarnos cuán inmenso es… no bajes los brazos, tu pasado aceptado es tu futuro plenificado.

2) María:

Hoy celebramos la natividad de María. Ella nos muestra que ser dóciles al Espíritu Santo nos puede ayudar a ser siempre instrumentos de Dios para que obre en los demás. Déjate tocar por la mano de Dios y aprende a confiar en Él como María lo supo hacer. Pedile a Ella hoy el don de confiar y abandonarte en Dios.

3) Consagrados:

Hoy es el día de los consagrados, aquellos que se ofrecieron a Dios en castidad, pobreza y obediencia. Hombres o mujeres que se la juegan por anunciar a Dios en distintos carismas, y que, con su simple estar, logran mostrar que Dios existe. Por eso hoy ofrece una oración por aquella monja o monje, hermano religioso o hermana religiosa, fraile o hermana. Pedí al Señor que lo cuide y la cuide. Damos gracias por ellos que dieron la vida por vos y por mí. Hasta el cielo no paramos.