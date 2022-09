EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 3,13-17:

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.»

Palabra del Señor

[3:51 a. m., 14/9/2022] Maria concepcion: 🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn. 3, 13-17:

💫La cruz, la gloria.

1) La cruz=vida:

Porque la vida trae sus problemas y complicaciones. Pero más que nada es porque vos mismo te la complicas o porque vos mismo te creas los problemas. Dios nunca te pondrá una cruz que no puedas llevar, pero analiza cuál es tu verdadera cruz. No generes cruces que no son y tampoco te inventes cruces que no existen. Cuando aprendas esto sabrás cuál es verdaderamente tu cruz.

2) La cruz=paso:

Nuestra vida no es una cruz, en nuestra vida hay un paso por la cruz pero que lleva a la resurrección. Porque estás llamado a caminar en la vida y la vida es dinámica, no estática. El tiempo tiene mucho que ver. No creas que tu vida es una cruz, los momentos duros pasan y dejan aprendizaje. La cruz es un paso a la vida y de vos depende disfrutar de la vida y no quedarte llorando en la cruz.

3) La cruz=amor:

Sacrificio significa hacer algo sagrado. El que ama se sacrifica y muere a muchas cosas de sí por amor. Porque el verdadero amor es el que es capaz de morir a su propio ego. Dejo de ser yo para ser un «nosotros». La clave está allí: morir para vivir. Pregúntate: ¿yo morí en algo por quien es el amor de mi vida? Hasta el cielo no paramos.