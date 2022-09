EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 8,19-21:

En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermano, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.»

Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.»

Palabra del Señor



🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 8, 19-21:

💫Tus hermanos.

1) Tu Madre y tus hermanos:

Capaz que esto al inicio te puede parecer medio chocante, o hasta incluso te entre la duda ¿María, tuvo más hijos? Es bueno cuestionarse porque eso va a exigir investigar. Veamos. En tiempos de Jesús, la parentela sanguínea se denominaba con el termino hermano. Por eso no dice el evangelio «María y sus hijos» sino más bien dice «tu Madre y tus hermanos».

2) La voluntad:

Para hacer la voluntad, primero debes escuchar la voz de Dios en tu interior y mirarte vos con Dios en tu interior. Debe haber una familiaridad con el Señor para luego cumplir. Encontrate con Jesús. Él es una persona que está más viva que nunca y te habla y te invita a hacer cosas grandes con Él. El hacer su voluntad te hace libre y alegre, Dios te da felicidad. Un signo de que estás haciendo su voluntad es que te sentís alegre y en paz. Esto guiado, por supuesto, desde la oración.

3) María:

Este evangelio no cuestiona a María, al contrario, la halaga. Quién como María. Ella se declaró la esclava del Señor. Imagínate en algún momento del día de hoy a nuestra Madre amamantando a su hijo, imagínate en algún momento de hoy a María dándole de comer en la boca a Jesús, cocinándole a José que llega cansado de trabajar, María al pie de la cruz. En fin, si te imaginas esto de ella, vos y yo nos caeríamos de espaldas.

¡Vamos! a pelearla con fuerza que podemos hacer la voluntad de Dios, somos familia. Vos me ayudas a mí y yo te ayudo a vos. Hasta el cielo no paramos. El