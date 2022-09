EVANGELIO DEL DIA 🌾

Mateo 9,9-13:

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme.»

Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?»

Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa «misericordia quiero y no sacrificios»: que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 9, 9-13:

💫Vino a los enfermos, no a los sanos.

1) Vio a un hombre:

Hoy Jesús te ve, te ve con tus miserias y errores. Ve tus macanas y sabe todas las que te mandas, pero te sigue buscando. Es Él quien sale a tu encuentro y te busca. No deja ni un minuto de mirarte, pero no con esa mirada juzgadora y atacante, sino con una mirada de reconciliación, de amor que busca reconquistarte.

2) Comparte la mesa:

Es la actitud de salir a la búsqueda y estar al lado de aquel enfermo que lo necesita. No te hagas el puritano, como esas personas que se alejan del hermano que está en el error porque ya lo condenan. Compartí la vida con el hermano que está golpeado o embarrado, porque él necesita de tu ayuda.

3) Hospital de campaña:

Salí a curar al hermano, no tengas miedo, búscalo al hermano y sánalo. No tengas miedo porque tu hermano te necesita. No salgas a juzgarlo, salí a ayudarlo, no lo dejes solo. Pero tampoco te quedes encerrado en tu puritanismo. Hoy Dios te puso para salvar, pero también para salvarte. Hasta el cielo no paramos.