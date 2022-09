EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 1, 47-51

En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.»

Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?»

Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.»

Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.»

Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.» Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn. 1, 47-51:

💫Los Arcángeles, grandes mensajeros.

1) San Miguel:

Es el santo arcángel que nos protege de todo mal, es por ello que recurrimos a él ante el poder del mal. Sabemos cuánta gente se mete en curanderos y todas esas cosas. Por favor, no vayas a esas cosas, que san Miguel arcángel nos defienda de todo eso, especialmente que aparte de nosotros todo mal. Cuidado, el diablo es muy astuto. Pero no te preocupes, que san Miguel ya conoce todas sus mañas y ya lo enfrentó y, encima, lo venció.

2) San Gabriel:

Yo te recomendaría que recurras a él cuando necesites anunciar un mensaje importante y no sepas cómo hacerlo. Viste que hay momentos en los que no sabemos cómo decir las cosas… Y hay veces que no sabes cómo enfrentar una situación. Hoy encomendate a san Gabriel cuando debas enfrentar esos momentos. Él tiene una gran experiencia en esto, sino mira cómo le fue con María. ¡Bastante bien!

3) San Rafael:

Es la «medicina de Dios». Recurrí a él ante una enfermedad y cuando debas enfrentar una situación sobre la cual debas decidir, que se refiera a temas de salud. Si debes operarte o no. Él ya ayudó a alguien contra la ceguera. Pedile que te ayude a ver cómo luchar de una manera íntegra en esta vida.

Que los Arcángeles te cuiden, así juntos a ellos hacemos una fiesta en el cielo (como le gustaba decir a don Bosco) porque hasta el cielo no paramos.