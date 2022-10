EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 10,13-16:

En aquel tiempo, dijo Jesús: «¡Ay de ti, Corozaín; ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha a mí me escucha; quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 10, 13-16:

💫¡Ay de ti!

1) Si se hubieran hecho en otro:

Ponete a pensar cuántas cosas aparecieron en tu vida y todavía no cambias. Cuántas oportunidades se te dieron y se te dan. Nadie más que vos y Dios lo saben… Y vos seguís en la misma. Ya te anestesiaste en esta vida, en vez de sacar y extirpar, lo calmas. Vamos, mírate. No te mientas porque tenés que ser mejor, tenés que buscar la perfección. No te quedes en la mediocridad. Yo creo en vos y mucha gente también cree en vos. Sabemos que podés, pero no lo hagas por mí ni por los que te queremos, hacelo por vos.

2) El que los escucha:

Vos sos un cristiano, vos llevas a Jesús. No te pido que seas un purito. Hoy vos y yo tenemos que trabajar para llevar palabras de consuelo y ánimo al otro. Hoy la gente está triste y cansada, No encuentra respuesta a nada. Vos y yo cuántas veces nos sentimos así, que pasa el tiempo y no tenemos nada en la mano, solo pagar deudas y deudas. Vamos, vos no vivís para pagar cuentas. Vos vivís para dar vida.

3) Rechaza:

Hoy vos tenés que ser un héroe. Tenés que ayudar a aquellos que te rodean. Ya no busques echar la culpa a nadie. Deja que eso es problema de ellos. Lo que si vos hacete cargo de hacer la vida de los que te rodean más linda. Si te rechazan, eso ya es problema de ellos. Bueno… ¿Estás haciendo la vida más linda de los que te rodean? ¿Qué estás haciendo? Cosas concretas. Capaz que hoy podes sonreír a alguien o no ser tan pesimista o servir el desayuno. Bueno… fíjate, vos tenés más ideas que yo. Hasta el cielo no paramos.