EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 10,17-24:

En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.»

Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.»

En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.»

Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 10, 17-24:

💫El demonio no podrá vencernos.

1) El gozo:

El gozo de un apóstol es evangelizar y salvar almas. La Iglesia se alegra en esto, en llevar a Jesús y lograr que muchas personas tengan un buen vivir. A los cristianos el tener ese hermoso don de ser hijos de Dios nos permite liberar a muchos hermanos que se encuentran atados por el diablo. Vos tenés un gran poder y una gran misión, llevar la paz a muchos corazones.

2) Donde apuntala tu vida:

Es aquí donde vos tenés que replantearte si estás cumpliendo con el objetivo de tu vida. No dejés de caminar hacia ese objetivo. No te marees con todos esos problemas que te toca resolver. No dejes que te tomen todas esas cosas a resolver que te hacen olvidar lo importante de tu vida. No dejes de luchar por lo que verdaderamente amas y querés, recordá aquello que le da sentido a tu existir.

3) Ser felices:

Estamos llamados a cosas lindas. No podemos complicarnos tanto la vida. Parece que la felicidad no estará nunca. Hay veces que nos gusta complicarnos la vida y hasta algunos parece que buscan complicarse. La vida es hermosa e implica decisiones constantes, pero no te olvides a dónde se apuntala todo. Sé claro en lo que haces y sé firme en lo que decidís. Hasta el cielo no paramos