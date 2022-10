EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (17,11-19):

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:

«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».

Al verlos, les dijo:

«Id a presentaros a los sacerdotes».

Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.

Este era un samaritano.

Jesús, tomó la palabra y dijo:

«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?».

Y le dijo:

«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 17, 11-19: Dar gracias.

1) Jesús pasaba: Me quiero quedar con esta imagen de un Jesús caminante, de un Jesús callejero. Hoy tenemos que ser esos Jesús que salen, que buscan, que recorren, que no se quedan esperando al que necesita. Sale y ve la necesidad. Esta actitud de Jesús me interroga ¿estoy encerrado esperando o salgo?, ¿veo la necesidad del otro o sigo en lo mío? Salí y date cuenta que hay otra realidad distinta a la tuya, no todo el mundo gira alrededor tuyo. Hay otras realidades que también tenés que conocer.

2) Purificados: Cuántas veces nuestras miserias nos llevan a enfermarnos y a sentirnos impuros. Puede que hoy tu enfermedad pasa por aquello que no aceptas, no asumís o no te perdonas. ¿Hoy qué es lo que te enferma?, ¿hoy qué es lo que no te permite disfrutar de la vida y te hace pesadear la vida? Pensate y preséntate hoy ante el Señor para que te cure.



3) Volvió: Volvé a Dios y dale gracias. Él sana y libera, volvé a Él. Estoy seguro de que hay algo de vos que le tenés que agradecer. ¡Agradece! Porque en esta vida algo lindo hiciste y disfrutaste, ¿qué cosa le querés agradecer hoy? Hasta el cielo no paramos.