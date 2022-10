EVANGELIO DEL DÍA🌾

12 de Octubre de 2022

Lucas 11, 42-46

«¡Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios! Hay que practicar esto, sin descuidar aquello.

¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas!

¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber!»

Un doctor de la Ley tomó entonces la palabra y dijo: «Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros.»

El le respondió: «¡Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo!»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 11, 42-46:

💫Proponer, más que imponer.

1) Descuida:

Cuánto me toca esto de «la justicia y el amor de Dios». Esto es un llamado de atención para todos los que nos decimos católicos, apostólicos, romanos. Cuántas veces nos atenemos a normas, a situaciones meramente doctrinales y descuidamos la frescura del evangelio, de mirar el amor de Dios en tantas cosas que hacemos y vemos de su bondad. Hoy fíjate cómo vivís la religión, ¿desde una mera estructura o desde una frescura que te hace libre?

2) «Puestismo»:

Es un mal que habita en todo ámbito, incluso dentro de la Iglesia. Es el querer tener puestos, el mirar tu vida y sentirte que sos más que otros según la cantidad de puestos y éxitos que tengas. La vida no pasa por puestos. Acordate que la vida es como una tortilla, hoy estás arriba y mañana estás abajo.

3) No imponer:

Recordá que el cristianismo es una vocación, un llamado, una opción de vida y una elección de vida. Es por ello que no tenés que andar exigiendo ni atosigando a nadie en este camino de fe, pues eso genera rechazo y hasta incluso una mala visión de Dios. Hoy no dejes de proponer y mostrar la frescura del evangelio. Ánimo que Dios está con vos. Hasta el cielo no paramos.